Weerbericht – Overwegend droog laatste weekend van de kerstvakantie

Er zijn zaterdagochtend nog lage wolkenvelden in de Ardennen, die daar voor slechte zichtbaarheid kunnen zorgen. Elders zijn er bredere opklaringen. In de namiddag wordt het overal wisselend tot zwaarbewolkt met enkele buitjes langs de grens met Nederland en in de Ardennen. De maxima liggen tussen 2 of 3 graden in de Hoge Venen en 7 of 8 graden in Laag-België. Er staat een meestal matige of aan zee vrij krachtige wind die draait van west naar noordwest, zegt het KMI. Zaterdagnacht blijven de lage wolkenvelden dominant, maar vooral in het westen en centrum zijn er soms enkele opklaringen. In de Ardennen kunnen de lage wolkenvelden hardnekkig zijn en er het zicht beperken of voor wat lichte motregen zorgen. De minima liggen tussen 1 en 5 graden in het binnenland en 6 graden aan zee. De wind zwakt af naar zwak tot matig en krimpt geleidelijk naar westelijke tot zuidwestelijke richtingen.

Zondag stabiliseert onze atmosfeer dankzij het hogedrukgebied boven de Alpen. Het wordt rustig en droog weer maar de opklaringen blijven schaars. De maxima liggen rond 6 graden in het centrum van het land. De wind is daarbij zwak tot matig en komt uit het zuidwesten.

Maandag wordt het in de meeste streken vrij zonnig, na het optrekken van eventueel ochtendgrijs. ’s Avonds neemt de bewolking opnieuw toe vanuit het westen en ’s nachts trekt een regenzone het land in. De maxima liggen tussen 3 en 6 graden bij een matige zuidzuidwestenwind.

bron: Belga