WB alpijnse ski – Petra Vlhova houdt Mikaela Shiffrin van nieuwe slalomzege in Zagreb

Petra Vlhova heeft zaterdag de wereldbekerslalom in Zagreb gewonnen. De 24-jarige Slovaakse was in beide runs de snelste in de Kroatische hoofdstad en hield zo de Amerikaanse Mikaela Shiffrin 1.31 achter zich. De Oostenrijkse Katharina Liensberger werd op 3.49 derde. Slechts tien skiesters finishten binnen de vijf seconden. Voor Vlhova, wereldkampioene op de reuzenslalom, was het de elfde wereldbekerzege, de zesde in een slalom. Dit seizoen zit ze aan twee overwinningen. Midden december was ze is Sankt-Moritz de beste in een parallelle slalom. Met haar zege in Zagreb maakte ze een einde aan een reeks van zes slalomzeges op rij voor Shiffrin. Sinds het afscheid van de Zweedse Frida Hansdotter, die haar laatste slalom won in januari 2017, werden 24 slaloms allemaal gewonnen door Shiffrin (19) of door Vlhova (5).

Shiffrin, net als Vlohova 24 jaar, blijft wel leider in de Wereldbeker slalom en de algemene Wereldbeker. In de slalom heeft ze na vier van negen proeven 120 punten voor op haar drie maanden jongere concurrente. Liensberger is op 194 punten derde. In de Wereldbeker alpijnse ski volgt Vlhova na 13 van 39 proeven op 313 punten. De Italiaanse Federica Brignone heeft als derde 375 punten goed te maken.

Zondag skiën de mannen een slalom in Zagreb.

bron: Belga