Stroomonderbreking dreigt in Sydney

De elektriciteitsbevoorrading in Syndey en in andere delen van de Australische staat New South Wales dreigt als gevolg van de bosbranden in het gedrang te komen. De bewoners krijgen de raad om onnodig elektriciteitsverbruik zo veel mogelijk te vermijden. Matt Kean, de minister van energie van New South Wales, zegt dat de hoogspanningslijnen in de Snowy Mountains, in het zuiden van de staat, beschadigd zijn door de bosbranden. Hij verwacht daardoor vanaf 18 uur (lokale tijd) problemen met de elektriciteitsvoorziening.

Om stroomonderbrekingen te voorkomen, wordt aan de inwoners gevraagd om het gebruik van elektriciteit zo veel mogelijk te beperken. Zo wordt aangeraden om de pompen in zwembaden uit te schakelen, de lichten in onbemande kamers te doven en om geen was- en afwasmachines te gebruiken.

Paul Italiano, de directeur van energiebedrijf TransGrid, zegt dat er zich momenteel nog geen problemen voordoen. Het systeem staat wel “onder druk”, zo beklemtoont hij.

In de Australische staat New South Wales wonen in totaal acht miljoen mensen. Bijna twee derde daarvan woont in Sydney of in de voorsteden van de metropool.

Bron: Belga