Een jongeman, geboren in 1998 en die illegaal in het land verblijft, is zaterdag opgepakt nadat hij een andere man neergestoken had in Seraing. Het zou gaan om een liefdesrivaal. Dat meldt het parket van Luik. Het slachtoffer werd geraakt in de longen en nek, maar verkeert niet in levensgevaar. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht.

bron: Belga