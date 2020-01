Grootschalig onderzoek naar anonieme gifmengers voedingsbedrijven stopgezet

Het grootschalig internationaal onderzoek naar anonieme gifmengers die voedingsbedrijven zoals Jules Destrooper, IJsboerke en het Italiaanse koffiebedrijf Lavazza chanteerden, wordt definitief stopgezet. Dat schrijft Het Nieuwsblad zaterdag. “Alles werd uit de kast gehaald om ze te vinden, maar het heeft niet geleid tot een identificatie van de daders”, zegt het federaal parket. Quick & Flupke noemden de anonieme afpersers zichzelf. Een verwijzing naar de Brusselse kwajongens uit de strips van Hergé. Het zal voorlopig een raadsel blijven wat hen dreef om onder meer vanuit het Gentse afpersingsbrieven met daarin de giftige stof oleandrin naar tal van voedingsbedrijven over heel West-Europa te versturen.

Koekjesfabriek Jules Destrooper was een van de geviseerde bedrijven. Zij ontvingen in april vorig jaar een dreigbrief met het giftige poeder dat hartverlamming kan veroorzaken. De afpersers eisten 300.000 euro in bitcoins, anders zouden ze hun koekjes in de winkels vergiftigen. Ook andere Belgische voedingsbedrijven zoals IJsboerke en Continental Foods kregen dezelfde brieven. Zelfde verhaal bij koffiebedrijf Lavazza in Italië en verschillende voedingsfabrieken in Scandinavië.

De afpersers gaan dus vrijuit en er komt ook geen proces. “Op basis van het onderzoek kunnen we wel zeggen dat er geen risico is geweest voor de bevolking”, aldus het federaal parket.

bron: Belga