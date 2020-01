Washington stuurt 3.000 extra troepen naar Midden-Oosten

De Verenigde Staten sturen 3.000 extra troepen naar het Midden-Oosten nu de spanningen met Iran oplopen. Reuters meldt dat het Pentagon hiervoor zijn toestemming gegeven heeft. In de nacht van donderdag op vrijdag kwam in Bagdad de machtige Iraanse generaal Qassem Soleimani om bij een Amerikaanse aanval. De extra troepen komen er uit voorzorg voor de toegenomen dreiging. CNN weet dat de extra troepen komen van de Immediate Response Force van de 82e Luchtlandingsdivisie. Na de protesten voor de Amerikaanse ambassade in Bagdad stuurde Washington al 750 troepen van die eenheid naar de regio. Het klonk toen al dat extra troepenontplooiingen mogelijk waren.

bron: Belga