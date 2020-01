VUB betuigt medeleven voor Vanclooster en schakelt studentenpsychologen in

De Vrije Universiteit Brussel betuigt op haar nieuwswebsite VUBToday haar medeleven met de familie en vrienden van Frederik Vanclooster, de 21-jarige jongeman die in de nacht van 31 december op 1 januari verdwenen is in Vilvoorde. Vanclooster is masterstudent computerwetenschappen aan de VUB. De universiteit stelt ook psychologen ter beschikking voor medestudenten. De 21-jarige Vanclooster werd voor het laatst gezien op woensdagochtend 1 januari rond 3 uur, aan de Steenkaai in Vilvoorde. De 1,94 meter grote en normaal gebouwde jongeman heeft bruin haar, droeg een bril met ronde glazen, een bruine fluwelen broek, een blauw geruit hemd, een grijze trui en een donkerblauwe winterjas. Vandaag wordt de zoektocht van de Cel Vermiste Personen van de Federale Politie intussen voortgezet, want ondanks de vele zoekacties werd de student nog niet teruggevonden.

“We leven mee met zijn familie en vrienden en hopen dat Frederik snel terug thuiskomt”, klinkt het op VUBToday. De klasgenoten of studenten die Frederik Vanclooster kennen en nood hebben aan een gesprek kunnen bij de studentenpsychologen van de VUB terecht. Dat kan via het nummer 02/629.23.06 en op het mailadres [email protected]

“Onze gedachten zijn bij iedereen die het plezier heeft om Frederik te kennen en weet dat je als medestudent van Frederik terecht kan bij een studentenpsycholoog van de dienst studiebegeleiding voor ondersteuning”, meldt de VUB.

Wie Frederik Vanclooster nog gezien heeft of weet waar hij verblijft, kan met de speurders contact opnemen via het gratis telefoonnummer 0800/30300, via [email protected], of via Child Focus op het nummer 116.000.

bron: Belga