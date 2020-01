Pelosi en Biden hekelen escalatie

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, en de Democratische gewezen vicepresident en huidig presidentskandidaat Joe Biden stellen de beslissing van president Donald Trump in vraag om de Iraanse generaal Qassem Soleimani in Irak te doden. Beide Democraten spreken van een escalatie. Pelosi stelde de rechtmatigheid van de raketaanval in vraag. Die gebeurde “zonder overeenkomst met het Congres”, aldus Pelosi in een statement. “De grootste prioriteit voor de Amerikaanse overheid is om het leven van Amerikanen en hun belangen te beschermen”, zei ze.

Tussen de Democraten en Republikeinen in het Congres is een debat ontstaan over de raketaanval en of de president daarvoor toestemming van het Congres nodig had. Het leven van de Amerikaanse soldaten en diplomaten mag niet nog meer in gevaar worden gebracht door “provocatieve en buitensporige” handelingen, aldus Pelosi. De luchtaanval kan volgens haar tot een “gevaarlijke escalatie van geweld” leiden.

Volgens Biden staan de Verenigde Staten mogelijk aan “de rand van een groter conflict in het Midden-Oosten”. Trump heeft volgens hem een “staaf dynamiet in het kruitvat” gegooid, schreef hij in een statement. Hoewel Soleimani het volgens Biden verdiende om rekenschap af te leggen “voor zijn misdaden tegen Amerikaanse soldaten”, heeft de Amerikaanse aanval de al gevaarlijke situatie in de regio onnodig geëscaleerd.

