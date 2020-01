Ontsnapping gevangenis Turnhout: voortvluchtige gevat in Nederland

In Nijmegen, in het oosten van Nederland, is vanmiddag een 38-jarige Nederlander aangehouden die twee weken geleden samen met vier anderen uit de gevangenis van Turnhout was ontsnapt. Dat meldt de Nederlandse politie. Op basis van de door de Nederlandse politie vermelde leeftijd zou de vanmiddag opgepakte man Abderrahim Baghat moeten zijn. Hij had zich verstopt op de vliering van een woning in Nijmegen. De Nederlandse politie was hem op het spoor gekomen op basis van informatie van de Belgische politie.

De Nederlander werd in België tot 4,5 jaar cel veroordeeld voor verschillende vermogensdelicten. Hij moet nog meer dan 4 jaar zitten, aldus de Nederlandse politie.

Op 19 december ontsnapten vijf gedetineerden tijdens hun avondwandeling uit de gevangenis aan de Wezenstraat in Turnhout. Ze konden over een 6 meter hoge muur klimmen. Kort nadien konden drie van hen alweer ingerekend worden.

De vijfde persoon die kon ontsnappen, is de 26-jarige Oualid Sekkaki.

bron: Belga