Mitchelton-Scott schorst contract van Sofie De Vuyst na positieve test

Sofie De Vuyst mag haar transfer naar het Australische topteam Mitchelton-Scott (voorlopig) vergeten. Op de teamwebsite bevestigt de ploeg dat het contract van de renster is geschorst en haar naam uit de UCI-registratie is verwijderd. De 32-jarige De Vuyst testte in september bij een controle buiten competitie positief op exogene steroïden. Ze werd daarna door haar Nederlandse team Parkhotel Valkenburg op non-actief geplaatst. De Vuyst had op dat moment al een contract bij Mitchelton-Scott ondertekend, maar die overgang staat nu dus op de helling.

“Vanwege een vermeende inbreuk op het antidopingbeleid en de gedragscode binnen het team, en in afwachting van de uitkomst van het lopende onderzoek, is het contract van Sofie De Vuyst geschorst en haar naam verwijderd uit de UCI-registratie”, zo luidt het.

De laureate van de Brabantse Pijl zegt onschuldig te zijn en vroeg intussen een analyse van het B-staal aan.

