Iraanse hoogste leider roept op tot wraak na dood generaal Soleimani

De Iraanse hoogste leider ayatollah Ali Khamenei heeft laten weten dat de dood van zijn machtige generaal Qassem Soleimani gewraakt zal worden. Hij riep ook op tot drie dagen van nationale rouw in het land. “Hij is een martelaar geworden door zijn onvermoeibaar werk gedurende al die jaren. (…) Als God dat wil zal zijn werk hier niet stoppen en er wacht de criminelen die zijn bloed, en dat van andere martelaars, aan hun handen hebben een meedogenloze wraak”, aldus Khamenei op Twitter.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif zei dan weer dat de dood van Soleimani de weerstand tegen de VS en Israël in de wereld zal versterken. “De brutaliteit en stupiditeit van Amerikaanse terroristische krachten zullen zonder twijfel met het doden van generaal Soleimani de boom van verzet in de regio en in de wereld versterken”, zei hij volgens persbureau Reuters.

Bron: Belga