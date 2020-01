Fernand Huts opent museum in Antwerpen

Katoennatie-baas en kunstverzamelaar Fernand Huts kondigt een nieuw permanent Cobra-museum aan in Antwerpen, waarvan de plannen in 2020 concreet vorm krijgen. Hij put hiervoor uit zijn eigen collectie, bericht De Morgen. “Het museum zal zich toespitsen op de Cobra-collectie van The Phoebus Foundation. Het moet een permanent onderkomen én expositiekader bieden voor deze werken”, zo vertelt Huts. Zijn echtgenote Karine Van den Heuvel wordt de drijvende kracht van het project. The Phoebus Foundation beheert en ontsluit Huts’ privéverzameling.

Het nieuwe Cobra-museum zou een flinke opwaardering betekenen van het Antwerpse museumaanbod, dat er in 2017 trouwens al een extra privémuseum bij kreeg: Museum De Reede, van ex-reder Harry Rutten.

bron: Belga