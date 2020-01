“Cyclus van geweld, provocaties en vergeldingen moet stoppen”

Europees Raadsvoorzitter Charles Michel roept op tot de-escalatie na de Amerikaanse aanval op de Iraanse generaal Soleimani. “De cyclus van geweld, provocaties en vergeldingen die we de afgelopen weken in Irak hebben gezien moet stoppen. Verdere escalatie moet te allen prijze worden vermeden.” De Iraanse generaal Qasem Soleimani kwam afgelopen nacht om bij een Amerikaanse raketaanval op de luchthaven van de Iraakse hoofdstad Bagdad, op bevel van de Amerikaanse president Donald Trump. Soleimani was de leider van de Iraanse Revolutionaire Garde, een elite-eenheid binnen het Iraanse leger.

Europees president Charles Michel roept op tot de-escalatie. “Er is een risico op een algemene opflakkering van geweld in de hele regio, en op de opkomst van obscure terroristische krachten die gedijen in tijden van religieuze en nationalistische spanningen”, waarschuwt hij vrijdag in een korte persmededeling. Irak blijft een erg fragiel land. Te veel wapens en te veel militia’s vertragen het proces naar de terugkeer van het normale dagelijkse leven voor de Iraakse burgers. De cyclus van geweld, provocaties en vergeldingen die we de afgelopen weken in Irak hebben gezien moet stoppen. Verdere escalatie moet te allen prijze worden vermeden.”

bron: Belga