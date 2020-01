ATP Cup – Goffin klopt Albot in twee sets

David Goffin (ATP 11) heeft België in de gloednieuwe ATP Cup op 2-0 gezet na winst tegen Radu Albot (ATP 46). Hij klopte de nummer een van Moldavië in twee sets, 6-4 en 6-1. De partij duurde 1 uur en 22 minuten. Eerder had Steve Darcis (ATP 157) in de Ken Rosewall Arena in Sydney Alexander Cozbinov (ATP 818) verslagen in drie sets: 6-4, 6-7 en 7-5. Na de opener tegen Moldavië volgen voor de Belgen in groep C de duels met Groot-Brittannië (05/01) en Bulgarije (07/01). Elke ontmoeting bestaat uit twee enkelspelen en een dubbelspel, waarbij twee gewonnen sets volstaan voor de zege.

Naast Sydney zijn ook Brisbane en Perth speelsteden. De zes groepswinnaars en twee beste tweedes plaatsen zich voor de knock-outfase in Sydney. De finale volgt op 12 januari, een week voor de start van de Australian Open (20/01-02/02).

bron: Belga