Vrouw overleden bij woningbrand in Lebbeke

In het Oost-Vlaamse Lebbeke is donderdagavond een vrouw overleden bij een zware brand in haar woning. De Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen onderzoekt de omstandigheden van de brand. De brand brak rond 18.15 uur uit in de woning in de Grote Snijdersstraat. Er was een ontploffing en het vuur ging gepaard met hevige rookontwikkeling. De hulpdiensten konden het pand niet onmiddellijk betreden en ze troffen later het slachtoffer binnen aan. De brandweer kon verhinderen dat het vuur oversloeg naar een andere woning.

De straat blijft voorlopig afgesloten voor het onderzoek. Ook burgemeester Raf De Wolf van Lebbeke kwam ter plaatse na de feiten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

bron: Belga