Vader en zoon Appeltans vrijgelaten onder voorwaarden

Arnold (67) en zijn zoon Manu (37) Appeltans, de twee verdachten in de zaak van de huisjesmelkerij in Leuven, zijn op 26 december door de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt Het Belang van Limburg en het nieuws wordt bevestigd door het Leuvense parket. Het gerechtelijk onderzoek naar de huisjesmelkerij loopt intussen verder. Arnold en Manu Appeltans werden op 5 december gearresteerd tijdens huiszoekingen in Hoeselt en door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor huisjesmelkerij, inbreuken op de Vlaamse Wooncode en vereniging van misdadigers. Lizy S., de 69-jarige echtgenote van Arnold Appeltans, en een 50-jarige klusjesman werden eveneens opgepakt maar nadien vrijgelaten onder voorwaarden.

De familie uit Sint-Truiden zou alleen al in Leuven 1.100 koten verhuren en draagt de stempel van beruchtste kotbazen van Vlaanderen. Al sinds 2010 zouden ze zich bezondigen aan wanpraktijken. Panden die door de Vlaamse Wooninspectie onbewoonbaar of ongeschikt waren verklaard, werden toch verhuurd en hadden geen warm water, verwarming of elektriciteit. Tot het cliënteel behoren de jongste jaren steeds meer asielzoekers en illegalen en diverse huurders dienden een klacht in over ratten, kakkerlakken en schimmel. Achtervolgd door hun kwalijke reputatie begon de familie Appeltans te verhuren onder valse namen. Dat varieerde van Strauven en Stan Donck tot Abizzkot en Kot-link.

In oktober 2018 startte het Leuvense gerecht een strafrechtelijk onderzoek, waarbij verantwoordelijken van de stad Leuven, het OCMW van Leuven en de huurdersbond als getuigen werden verhoord en hun informatie deelden met de federale gerechtelijke politie van Leuven.

Dat leidde begin december tot een reeks huiszoekingen in Hoeselt, Leuven en Brussel, en de aanhouding van vader en zoon Appeltans. De Leuvense raadkamer verlengde op 10 december nog hun voorlopige hechtenis maar de twee gingen met succes in beroep bij de Brusselse KI.

bron: Belga