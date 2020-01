Twee vrouwen gered uit moeras in Denderleeuw dankzij 112-app

In Denderleeuw zijn gisteren twee vrouwen gered uit een moeras met de hulp van de 112-app, die hun locatie doorgaf aan de hulpdiensten. Eén vrouw was al tot aan de middel in het moeras gezakt, zegt de hulpverleningszone Zuid-Oost. De vrouwen waren gaan wandelen in het natuurgebied de Wellemeersen in Denderleeuw. Ze weken van het wandelpad af en kwamen in een moeras terecht. Eén vrouw was al tot aan de middel in het moeras gezakt en de andere vrouw kon haar niet bevrijden. Ze verwittigde rond 17 uur de hulpdiensten.

“Gelukkig heeft de persoon gebruikgemaakt van de app 112, want ze zaten midden in het natuurgebied. Daarna hebben we ons via thermische camera’s een weg gebaand naar de slachtoffers”, zegt Tom Van Gyseghem van de hulpverleningszone Zuid Oost. Met de app krijgen de noodcentrales automatisch gegevens over de locatie van de beller.

De vrouwen werden naar het ziekenhuis gebracht met onderkoelingsverschijnselen, maar ze verkeerden niet in levensgevaar.

bron: Belga