STVV stelt Sloveen Milos Kostic aan als T1

De Sloveen Milos Kostic wordt de nieuwe T1 van Sint-Truiden. Dat heeft de Limburgse club laten weten. Morgen geeft STVV bij de voorstelling van Kostic op Stayen meer uitleg over de invulling van de technische staf. Dan moet duidelijk worden wat de rol wordt van Nicky Hayen, die als opvolger van Marc Brys tot de winterstop hoofdtrainer was van STVV. Hayen nam op 25 november als beloftencoach over van de ontslagen Brys. STVV liet toen weten tot de winterstop door te gaan met hem. De 48-jarige Kostic heeft een verleden in België: in het seizoen 2014-2015 was hij assistent bij Lierse.

STVV staat na 21 speeldagen op de elfde plaats in de Jupiler Pro League.

bron: Belga