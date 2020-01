Roland D’Ieteren nieuw lid van club Belgische beursmiljardairs

De lijst van rijkste Belgen op de beurs is in 2019 aangedikt tot 29 miljardairs. De sterke beursprestaties van de groep D’Ieteren trekken het vermogen van Roland D’ieteren en zijn familie op van 762 miljoen naar 1,1 miljard euro. Dat becijferde de website derijkstebelgen.be. De familie D’Ieteren is als invoerder en verdeler van onder meer de automerken Volkswagen en Audi één van de grootste spelers op de Belgische automarkt. De groep is volop aan het diversifiëren en verwierf onder meer het Italiaanse luxemerk Moleskine. Roland D’Ieteren claimt met een vermogen van 1,1 miljard euro de 26ste plaats op de lijst van rijkste Belgen.

Alexandre Van Damme (17,2 miljard euro) vormt samen met de families Werner de Spoelberch (12,5 miljard euro) en de Mévius (6,9 miljard euro), drie familiale aandeelhoudersgroepen achter biergigant AB InBev, traditioneel de top 3 van de rijkste Belgische families.

Wie negatief tegen de stroom ingaat, is de distributeur Colruyt. De familie ziet haar vermogen met 866 miljoen euro terugvallen tot 3,7 miljard euro.

