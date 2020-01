Redding is enige doel voor Dennis van Wijk bij KV Oostende

In de Versluys Arena heeft KV Oostende deze namiddag zijn nieuwe hoofdtrainer Dennis van Wijk voorgesteld. De 57-jarige Nederlander wil in zijn derde passage bij de Kustboys de degradatie uit de hoogste afdeling vermijden. “Ons zo snel mogelijk redden is het enige objectief”, klonk het. Dennis van Wijk maakte in 1996 bij KV Oostende zijn profdebuut als trainer. Uiteindelijk loodste hij de kustploeg toen zelfs opnieuw naar eerste klasse. Dat kunstje herhaalde hij later onder andere ook nog met Roeselare en Bergen. Na zijn ontslag bij KV Mechelen in augustus 2018 zat van Wijk zonder club.

KV Oostende moest na het plotse vertrek van de Noor Kare Ingebrigtsen vrij onverwacht op zoek naar een nieuwe coach. De deal met Dennis van Wijk was eigenlijk snel rond. “Van het eerste moment had ik er een goed gevoel over”, vertelde de nieuwe hoofdtrainer op een persconferentie. “De keuze was voor mij ook een stukje makkelijker, omdat ik het huis ken.” Op sportief en vooral financieel vlak verkeert KVO momenteel wel in zwaar weer. “Op sportief vlak is er maar één objectief, dat is ons zo snel mogelijk redden. Over het extrasportieve doe ik geen uitspraken.”

Na de winterstop hervat KV Oostende op 18 januari thuis tegen Waasland-Beveren, dat als voorlaatste een punt minder telt. Met nog negen wedstrijden te spelen heeft de kustploeg zeven punten voorsprong op hekkensluiter Cercle Brugge.

Bron: Belga