“Mars van de hoop” in Loksbergen lokt meer dan duizend deelnemers

In Loksbergen bij Halen is donderdagavond om 20 uur een “Mars van de hoop” gestart ter herdenking van alle kinderen, die vermoord zijn of nog altijd vermist worden. Het Limburgse dorpje ontwaakte op 2 januari 2010 met een verschrikkelijke nachtmerrie die realiteit werd. In een uitgebrande auto werden de lichamen van Shana Appeltans en haar vriend Kevin Paulus gevonden. De tijd stond die dag stil in Loksbergen, maar de storm was nog niet gaan liggen, want Shana’s buurman, leraar Ronald Janssen, bleek hun moordenaar te zijn. “Tien jaar later is niemand Shana en Kevin vergeten. Er zijn echter ook andere slachtoffers. Kinderen die in het hele land om het leven zijn gebracht of nog vermist zijn”, vertelt initiatiefneemster Elien Ectors. De mars lokt volgens een eerste ruwe schatting meer dan duizend deelnemers.

De ouders en twee zussen van Shana Appeltans en de moeder en zus Kelly van Kevin Paulus zijn aanwezig, net als de ouders van Annick Van Uytsel, eind april 2007 een eerder slachtoffer van Roland Janssen. Ook Jean Lambrecks en zijn partner Els wandelen mee in de tocht van zo’n 3,5 kilometer, net als David Van de Steen, die op zijn negende zijn ouders en zusje verloor bij de raid van de Bende van Nijvel op de Delhaize in Aalst.

“Moordenaars, verkrachters, terroristen belanden voor enige tijd in de cel, tot ze wegens goed gedrag in aanmerking komen voor een invrijheidstelling. Zij krijgen wel een tweede kans, maar waar is die kans voor de kinderen, hun families en vrienden? Een straf krijgen betekent voor ons de volledige straf uitzitten. Daarom vinden wij dat het hoog tijd is dat er niet alleen naar de daders geluisterd wordt, maar dat ook de slachtoffers en nabestaanden een stem krijgen. Laten we samen een duidelijk signaal geven”, voegt Joeri Vanderlinden, de tweede bezieler van de mars, eraan toe.

Shana (18) en Kevin (22) vierden op 1 januari 2010 nieuwjaar in café Marvana. Rond 1.45 uur vertrokken ze naar huis, de woning van Shana. Ruim een half uur later werd de brandende Opel Corsa vanop de E314 opgemerkt. In oktober 2011 werd Ronald Janssen door het Tongerse hof van assisen tot levenslang veroordeeld.

