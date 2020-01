Japanse keizer Naruhito richt zich in eerste nieuwjaarsspeech tot Japanners

De Japanse keizer Naruhito, die op 1 mei de troon betrad, heeft donderdag voor de eerste keer een nieuwjaarsspeech gehouden. Tienduizenden Japanners zakten daarvoor af naar het keizerlijk paleis in Tokio. De 59-jarige Naruhito werd op 1 mei de 126ste keizer van Japan, een dag nadat zijn vader Akihito troonsafstand deed vanwege gezondheidsproblemen.

De toespraak werd bijgewoond door keizerin Masako en de voormalige keizer Akihito zijn vrouw Michiko. Het is de eerste keer dat zij in het publiek verschijnen sinds hij afstand deed van de troon.

Keizer Naruhito verklaarde in zijn speech dat het zowel voor hem als voor de keizerin heel ontroerend was om zo veel verschillende mensen in Japan en in het buitenland te ontmoeten.

Bron: Belga