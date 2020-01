Grote stad in het zuiden van Nigeria zit al tien dagen zonder stroom

De grote zuidelijke Nigeriaanse stad Yenagoa zit vandaag voor de tiende dag zonder stroom. Oorzaak is een blokkade van de plaatselijke elektriciteitsdistributeur door woedende manifestanten, die protesteren tegen een tekort aan energie.

De bewoners van de deelstaat Bayelsa, waarvan Yenagoa de hoofdstad is, hebben geregeld te maken met stroomuitval, zegt Kenedy Olorogun tegenover het Franse persbureau AFP. Hij is een van de leiders van de jongerenbeweging van de lokale Ijaw-gemeenschap (IYC).

Leden van die groep bestormden op 23 december de kantoren van de plaatselijke elektriciteitsdistributeur Port Harcourt Electricity Distribution Company (PHEDC) en stuurden het personeel onder bedreiging weg. Daardoor viel de stroom uit in de stad met twee miljoen inwoners en talrijke andere regio’s in de deelstaat. De inwoners van Bayelsa kunnen momenteel enkel beroep doen op hun dieselgeneratoren en moeten in deze periode van het jaar soms uren aan benzinestations wachten om hun jerrycans te kunnen vullen.

Ter rechtvaardiging van de herhaalde stroomonderbrekingen zegt PHEDC dat de consumenten het bedrijf omgerekend veertig miljoen euro schuldig zijn. Bovendien is het bedrijf volgens zijn manager John Onyi gelimiteerd door de nationale stroomproductie.

Nigeria is de grootste exporteur van petroleum in Afrika, maar kampt een zwaar energietekort dat weegt op zijn economie en investeringen. Het Afrikaanse land met zijn bijna 200 miljoen inwoners is een van de laagste energiegebruikers ter wereld, met een capaciteit die schommelt tussen 3.500 en 4.000 MW.

Bron: Belga