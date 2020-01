Gemeentescholen Elsene gaan niet meer op uitstap naar de dierentuin

De gemeentelijke scholen van de Brusselse gemeente Elsene gaan niet meer op schooluitstap naar een dierentuin. Het schepencollege heeft dat afgelopen september beslist. Burgemeester Christos Doulkeridis (Ecolo) en schepen van Onderwijs Romain De Reumse (PS) zeggen dat het aantal schooluitstappen beperkt is en dat de keuze is gemaakt om niet naar plaatsen te gaan waar wilde dieren in gevangenschap leven. De kranten van SudPresse kopten vandaag dat de gemeente schooluitstappen naar dierentuinen als de Zoo of Pairi Daiza heeft verboden. Maar van een verbod is volgens burgemeester en schepen geen sprake.

“Onze scholen kunnen maar een beperkt aantal uitstappen maken. Net als in andere gemeenten kunnen onze leerlingen dus niet overal naartoe”, zeggen burgemeester en schepenen. “We hebben gemeend dat het niet onze prioriteit is om schooluitstappen voor te stellen naar plaatsen waar wilde dieren in gevangenschap leven. We viseren geen enkele instelling in het bijzonder en we hebben geen zwarte of andere lijst opgesteld. We verbieden dus niets, maar we organiseren geen uitstappen naar dat soort plaatsen”, klinkt het.

bron: Belga