Drie mensen, onder wie Taiwanese legerchef, vermist nadat helikopter noodlanding maakt

Drie mensen, onder wie een generaal van het Taiwanese leger, zijn vermist nadat een helikopter met dertien mensen aan boord donderdag een noodlanding moest maken in het noorden van Taiwan. Dat meldt het ministerie van Defensie. De militaire helikopter was donderdag om 7.50 uur lokale tijd vertrokken uit hoofdstad Taipei voor een routinemissie. De inzittenden gingen een bezoek brengen aan troepen in afgelegen gebieden in het arrondissement Yilan.

Een half uur later moest de helikopter een noodlanding maken in de bergen in de buurt van Taipei. Reddingswerkers konden tien overlevenden terugvinden, maar drie mensen zijn nog vermist. Onder hen is ook een generaal van de luchtmacht, Shen Yi-ming.

De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Er is een onderzoek gestart.

Bron: Belga