Bijna vijftig doden bij geweld in Darfoer

Bij geweld in Darfoer, de onrustige regio in het westen van Soedan, zijn op twee dagen tijd bijna vijftig personen omgekomen. Dat meldt de plaatselijke afdeling van de Rode Halve Maan. In de nacht van zondag op maandag vielen zeker 48 doden in El Geneina, hoofdstad van de deelstaat West-Darfoer, bij geweld. Er vielen ook bijna 250 gewonden. Het is niet duidelijk of en hoeveel burgers er omgekomen zijn. Negentien gewonden zijn er erg aan toe en werden overgebracht naar hoofdstad Khartoem, 1.000 km ten oosten van El Geneina. Volgens Soedanese media brak het geweld uit na een ruzie tussen twee mensen.

De bevolking ter plaatse meldt dat de veiligheidsdiensten patrouilleren in de belangrijkste straten van de stad. De regering heeft een avondklok opgelegd. Personen ter plaatse bevestigen dat het geweld intussen gestopt is.

Darfoer wordt al sinds 2003 verscheurd door geweld. Toen namen rebellen het op tegen het toenmalige bewind van Omar al-Bashir. Eind december kwamen de Soedanese regering en negen rebellengroep een stappenplan overeen om het conflict te beëindigen. In april moest Al-Bashir onder druk van de straat opstappen, en intussen staat hij terecht voor corruptie.

Bij het Internationaal Strafhof in Den Haag lopen twee internationale aanhoudingsbevelen tegen al-Bashir voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide in Darfoer.

