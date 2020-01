Achttien doden bij crash van vliegtuig in Darfoer

Achttien personen, onder wie veertien kinderen, zijn donderdag om het leven gekomen bij een crash van een Soedanees militair vliegtuig kort na het opstijgen in Darfoer, de onrustige regio in het westen van Soedan. Het vliegtuig had er humanitaire hulp naartoe gebracht, zegt het leger in een persbericht. Het vliegtuig stortte vijf minuten na het opstijgen van de luchthaven van El Geneina neer, de hoofdstad van deelstaat West-Darfoer. Het toestel was op weg naar de Soedanese hoofdstad Khartoum met verschillende personen aan boord die gewond waren geraakt bij stammengeweld. De gewonden zouden er verzorgd worden.

De jongste dagen wordt El Geneina geteisterd door gevechten tussen rivaliserende stammen, waarbij bijna vijftig doden vielen. Er loopt een onderzoek om de oorzaak van het drama te achterhalen, zegt het leger. Aan boord van het vliegtuig bevonden zich ook drie officieren van het Soedanese leger, zegt de lokale Rode Halve Maan.

bron: Belga