Nasrien Cnops niet te spreken over vuurwerk: “Mijn kat was doodsbang”

Voor de kat van radiopresentatrice Nasrien Cnops was de overgang van oud naar nieuw behoorlijk stressvol. Ze raakte helemaal in paniek door het vuurwerk en was zelfs een tijdje vermist.

Hoewel er in heel wat gemeenten een vuurwerkverbod van kracht was, werd er toch nog massaal geknald tijdens nieuwjaarsnacht. Dat was ook het geval ten huize Nasrien Cnops.

“Klotevuurwerk”

Haar kat schrok zich te pletter, was een tijdje vermist en kwam uiteindelijk bevend van de schrik terug boven water. “24 uur vermist geweest en doodsbang binnengekomen. Bibberend als een rietje, schrikt van alles. Klotevuurwerk”, schrijft Nasrien op Instagram.