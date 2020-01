Zware brand in depot van bouwbedrijf in Denderleeuw

In het Oost-Vlaamse Denderleeuw zijn verschillende brandweerkorpsen in de oudejaarsnacht aan de slag geweest om een zware brand in een depot van een bouwbedrijf te bestrijden. Niemand raakte gewond maar de materiële schade is groot. De brand brak rond 19.30 uur uit in het depot in de Wildebeekstraat in deelgemeente Welle. De oorzaak is nog niet bekend, maar het ging om een uitslaande brand. Verschillende brandweerkorpsen van de hulpverleningszone Zuid-Oost kwamen ter plaatse om te blussen. Een woning aan het bedrijf kon gevrijwaard worden maar er wordt nog altijd nageblust aan het depot.

bron: Belga