Premier League – Arsenal houdt de drie punten thuis in topper tegen Manchester United

Arsenal heeft woensdagavond de topper van de 21e speeldag in de Premier League met 2-0 gewonnen van Manchester United. Voor coach Mikel Arteta was het de eerste zege met Arsenal in de competitie. Na een dramatische eerste helft van United mochten de bezoekers met een 2-0 achterstand gaan rusten. Arsenal had immers de hele eerste helft gedomineerd nadat het al vroeg op voorsprong was gekomen via Nicolas Pépé. Met de rust in zicht zette Sokratis Papasthathopoulos de 2-0 op het bord, wat ook de eindstand bleek in het Emirates Stadium. United had na de pauze wel overwicht na de inbreng van Mata, Greenwood en de Braziliaanse Belg Andreas Pereira, maar kon die druk vooruit niet omzetten in doelpunten.

Met 27 punten klimmen de Gunners na de eerste zege in vijf duels in de stand naar de tiende plaats, United is vijfde op vijf punten van nummer vier Chelsea. Leider Liverpool sluit donderdag de speeldag af met een thuiswedstrijd tegen revelatie Sheffield United. Nadien mag de voet even van het gaspedaal in de Premier League, want de eerstvolgende speeldag start pas op 10 januari.

bron: Belga