Oudejaarsnacht in Brussel: 211 arrestaties, twintigtal auto’s in brand gestoken

Tijdens oudejaarsavond in Brussel zijn 185 administratieve en 26 gerechtelijke arrestaties verricht. Dat meldt Olivier Slosse, de woordvoerder van de politie Brussel-Elsene, die de coördinatie doet van de zes politiezones. Naast de arrestaties werden ook nog eens een twintigtal voertuigen in brand gestoken en in metrostation Beekkant werd een man neergestoken. Twee agenten van de zone Zuid raakten lichtgewond nadat ze vuurwerk op zich gekregen hadden. Ze konden na verzorging hun werk voortzetten. Een agent van de zone Noord werd dan weer het slachtoffer van een licht arbeidsongeval nadat een politiehond hem gebeten had.

Vlakbij het metrostation Beekkant werd rond 02.00 uur een 21-jarige man zonder papieren in het been gestoken na een woordenwisseling. Op camerabeelden was te zien hoe hij nadien het station binnenstrompelde en in elkaar zakte. Hij verloor veel bloed maar zou niet in levensgevaar verkeren.

De Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB schat dat zowat 130.000 mensen gebruikmaakten van haar nachtelijke aanbod. Vorig jaar waren het er 115.000. Er waren enkele incidenten, zoals een tram die om 00.22 uur aan de halte Ieper met projectielen werd bekogeld, waardoor de ramen sneuvelden, graffiti op twee metrostellen aan station Erasmus en een vernield bushokje vernield in Ukkel.

