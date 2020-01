Nieuwjaar – Ook Amerika belandt in 2020

Het nieuwe jaar heeft intussen ook het Amerikaanse continent bereikt. In New York telden zowat een miljoen mensen af naar 2020 met de traditionele “ball drop” van een kristallen bal op Times Square. Feestvierders waren al voor de middag ter plaatse, om toch maar het beste plekje te hebben voor de nieuwjaarsviering. Op verschillende podia traden onder anderen LL Cool J, Alanis Morissette en Village People op. Zoals de traditie het wil, weerklonken ook “Auld Lang Syne” en “New York, New York” in de New Yorkse straten.

Er golden strenge veiligheidsmaatregelen, en alcohol en eigen vuurwerk waren verboden.

In Rio de Janeiro, in het Zuid-Amerikaanse land Brazilië, werden bijna drie miljoen mensen verwacht voor de feestelijkheden op het strand van Copacabana.

De eilandstaat Samoa, een republiek in Polynesië, mocht als eerste Nieuwjaar vieren. Dat gebeurde dinsdag om 11.00 uur Belgische tijd. Woensdag om 12.00 uur Belgische tijd zullen de nieuwjaarsvieringen eindigen in de archipel Amerikaans-Samoa. De hoofdsteden van de beide Samoa’s liggen in vogelvlucht amper 125 kilometer van elkaar, maar het tijdsverschil bedraagt wel 25 uur.

