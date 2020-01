Deze voorwerpen stelen gasten het vaakst in luxehotels

Hoe luxueuzer het hotel waarin je verblijft, hoe mooier de extraatjes. Kleinigheden zoals douchegel of pennen van het hotel zien er plots wel erg aanlokkelijk uit. Iedereen heeft weleens een zeepje of misschien zelfs badslippers mee naar huis genomen. Maar wat wordt er nu het vaakst gestolen? En wanneer ga je over de schreef?

Wellness Heaven, een reviewsite voor luxehotels en wellness-instellingen, ondervroeg 1.157 hoteliers over wat er het vaakst wordt meegenomen en wat het vreemdste was dat gasten weleens stalen uit hun hotel.

Piano

Uit de ondervraging blijkt dat handdoeken, badjassen en kapstokken veruit het vaakst gestolen worden uit een hotelkamer. De voorwerpen zijn relatief klein en makkelijk mee te nemen in een valies, dus het is dan ook logisch dat gasten weleens in de verleiding komen om er eentje mee te nemen. Maar er zijn ook dingen die moeilijker zijn om mee te grissen en die niet op veel begrip van de hoteliers kunnen rekenen. Zo gaf 4,2% van de ondervraagden aan dat er weleens een matras was verdwenen uit een kamer en één van de opvallendste gestolen goederen is zonder twijfel een piano. Een Frans hotel gaf aan dat een gast ooit probeerde om een opgezette jachttrofee mee naar huis te nemen. Dat plan mislukte, maar zijn vrienden kochten het object later van het hotel en gaven het hem als huwelijkscadeau.