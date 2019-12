Moskou en Kiev dringen aan op snel staakt-het-vuren in Oost-Oekraïne

De leiders van Rusland en Oekraïne hopen dat het snel tot een staakt-het-vuren komt in het oosten van Oekraine, waar regeringstroepen nu al ruim vijf jaar een conflict uitvechten met pro-Russische separatisten. De Russische president Vladimir Poetin en zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelensky hebben elkaar via de telefoon een gelukkig nieuwjaar gewenst. Sinds de verkiezing van Zelensky in april lijkt er een dooi te komen in de relaties tussen Moskou en Kiev. In september ruilden Rusland en Oekraïne een zeventigtal gevangenen uit. Rusland gaf ook een aantal in beslag genomen oorlogsschepen terug en kondigde net nog een akkoord aan over de doorvoer van Russisch gas via Oekraïne naar Europa.

Nu hebben Poetin en Zelensky opnieuw met elkaar gebeld. Volgens een mededeling van de Oekraïense president zouden Poetin en Zelensky de wens hebben uitgesproken om zo snel mogelijk tot een staakt-het-vuren te komen, al werd daarbij geen precieze datum vermeld. Eigenlijk moesten de wapens al lang zwijgen. Tot twee keer toe spraken de strijdende partijen een staakt-het-vuren af in Minsk, maar dat werd niet nageleefd. Op de recente Oekraïne-top in Parijs werd een staakt-het-vuren tegen Nieuwjaar in het vooruitzicht gesteld.

Oekraïne en de separatisten wisselden afgelopen zondag nog tweehonderd gevangenen uit. Volgens een mededeling van het Kremlin beschouwen zowel Zelensky als Poetin die uitwisseling als een “versterking van het wederzijds vertrouwen”. Kiev wil dat er nog meer gevangenen worden vrijgelaten. Volgens Kiev willen beide leiders “snel een akkoord over lijsten van in Rusland of op de Krim vastgehouden Oekraïners en van in Oekraïne gevangen Russen”.

bron: Belga