Dode en gewonden bij grote kettingbotsing in Friesland

Op de A32 in het Friese Akkrum heeft zich dinsdagavond een flinke kettingbotsing voorgedaan, zo hebben meerdere Nederlandse media bericht. Er is sprake van een dodelijk slachtoffer en meerdere gewonden. Door de dichte mist zijn tientallen auto’s op elkaar gereden. Ook in tegengestelde richting van de snelweg tussen Heerenveen en Leeuwarden waren er meerdere aanrijdingen, zegt de brandweer.

Een getuige gewaagde tegenover het RTL Nieuws van 25 bij de botsing betrokken voertuigen.

De politie heeft tientallen betrokkenen die niet gewond zijn geraakt van de snelweg naar een school in Irnsum geleid.

De autoriteiten hebben het publiek opgeroepen niet te gaan kijken en voorrang te geven aan de hulpdiensten. Alle diensten zijn ter plaatse.

