De minimumlonen in Groot-Brittannië stijgen in april met 6,2 procent, naar 8,72 pond voor werknemers vanaf 25 jaar, of omgerekend 10,2 euro. Dat meldt de BBC. “Te lang hebben mensen niet de opslag gekregen die ze verdienen”, aldus de Britse premier Boris Johnson. Werkgevers waarschuwen dat een stijging van de minimumlonen de druk op de bedrijven, zeker in onzekere tijden, zal verhogen. Ze dringen aan op een verlaging van andere bedrijfskosten als compensatie.

Bron: Belga