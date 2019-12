Brandweer stoot bij schoorsteenbrand in Tongeren op 800 wietplanten

Bij een schoorsteenbrand in Tongeren heeft de brandweer dinsdag in de vooravond in een woning een wietplantage ontdekt. Er stonden in totaal 800 planten. De lokale politie van de zone Tongeren-Herstappe is nog volop bezig met de nodige vaststellingen. De politie kon een verdachte arresteren. Het gerechtelijk lab is bezig met het uitvoeren van een uitgebreid sporenonderzoek. Dat bevestigde het parket van Limburg dinsdagavond. Bij aankomst van de brandweer op de Sint-Truidersteenweg kwam er zwarte rook uit de schoorsteen. De brandweer kon het probleem snel oplossen, maar uiteindelijk werden in de woonst de wietplanten op de bovenverdieping en in de kelder ontdekt. De elektriciteit werd illegaal afgetapt. De Civiele Bescherming werd ingeschakeld om de planten en de volledige installatie te ontmantelen en op te ruimen.

bron: Belga