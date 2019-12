Bedrijven sloten voor 40 miljard euro transacties in 2019

Ondanks de handelsoorlogen, de brexitstress en de zorgen over de wereldeconomie beleefden de Belgische dealmakers een boerenjaar. Dit jaar waren er voor liefst 40 miljard euro deals waarbij een Belgisch bedrijf betrokken was als koper, verkoper of overnamedoelwit, blijkt dinsdag uit cijfers van dataleverancier Dealogic en De Tijd. De Belgische markt voor fusies en overnames klokt zo bijna twee keer zo hoog af als in 2018, toen voor 23 miljard euro aan transacties werd gesloten.

Het beeld wordt wel wat vertekend door twee megadeals waarbij AB InBev een cruciale rol speelde. In de zomer verkocht de Braziliaans-Belgische biergigant zijn Australische dochter CUB voor 10 miljard euro aan het Japanse Asahi. In september haalde hij 4,5 miljard euro op door een belang in zijn Aziatische dochter naar de beurs van Hongkong te brengen.

Maar zelfs als je die twee megatransacties niet meerekent, heeft de Belgische fusie- en overnamemarkt het met 25,5 miljard euro nog altijd beter gedaan dan in 2018.

Voor Kerstmis waren er nog wat grote transacties. DPG Media, het vroegere De Persgroep, legde de hand op de magazines van Sanoma Nederland. En de Franse uitzendgroep Proman nam haar Belgische sectorgenoot Agilitas, het vroegere T-groep, over.

bron: Belga