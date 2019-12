Samoa en Kiribati zijn als eerste 2020 ingegaan

De eilandstaat Samoa, een republiek in Polynesië, is om 11.00 uur Belgische tijd als eerste land het jaar 2020 ingegaan. Dat gebeurde met vuurwerk in hoofdstad Apia voor de lokale bewoners, en voor de toeristen die het nieuwe jaar eerder dan het thuisfront wilden inzetten.

Opvallend: Samoa was niet altijd de eerste om het nieuwe jaar te verwelkomen. Het land was lange tijd zelfs als laatste aan de beurt, tot het in 2011 van tijdszone veranderde om beter aan te sluiten bij handelspartner Australië.

Sydney

In de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Auckland vond de jaarovergang plaats om 12 uur Belgische tijd, en in de Australische stad Sydney om 14 uur. In die stad is er het traditionele vuurwerk in de buurt van het Sydney Opera House. Honderdduizenden mensen hadden in een petitie nochtans gevraagd om het eindejaarsvuurwerk in Sydney wegens de felle bosbranden af te gelasten. Maar de overheid is niet op de vraag ingegaan en laat het spektakel gewoon doorgaan.

Hongkong

Hongkong heeft dinsdag wel op laatste moment beslist om het nieuwjaarsvuurwerk af te gelasten, omdat de organisatoren van de protesten een massamanifestatie hadden aangekondigd voor de eerste dag van januari. In de plaats komt er een speciaal nieuwjaarsthema voor de dagelijkse lichtshow in de stad.

Voorts wordt traditioneel ook weer op Times Square een grote drukte verwacht. Meer dan een miljoen mensen zullen er het neerlaten van een kristallen bal, in de laatste seconden van 2019, bijwonen.

De nieuwjaarsvieringen zullen min of meer eindigen waar ze gestart zijn: in Amerikaans-Samoa. Die archipel ligt vlak bij Samoa, maar bevindt zich ten oosten van de internationale datumgrens. De hoofdsteden van de beide Samoa’s liggen in vogelvlucht 125 kilometer van elkaar, maar het tijdsverschil bedraagt wel 25 uur.