James Corden onthult wie de meest onbeschofte celebrity is

De Britse komiek James Corden heeft onthuld wie hij de meest onbeschofte celebrity vindt die hij ooit heeft ontmoet. Als host van zijn Late Late Show heeft hij regelmatig contact met de elite van Hollywood. Hij deed zijn bekentenis in een interview met Khloé Kardashian.

“Er was iemand. Ik denk niet we hem zullen vragen voor mijn show”, zei James tegen Khloé, die vervolgend aandrong: “Waarom zou je hem boeken als hij onbeschoft is? Wat kan het je schelen, vertel ons zijn naam.”

U2-concert

Uiteindelijk liet James de naam vallen en vertelde aan Khloé dat hij ooit bij een U2-concert was geweest met een acteur die bekend was van zijn rol als James Bond. “Pierce Brosnan. Ik denk niet dat hij een onbeschofte vent is, hij was het alleen tegen mij.”

“Pierce was met een aantal vrienden en halverwege het concert vertrokken ze. We lieten hun plekje voor hen vrij. Ze bleven best lang weg, dus toen namen mijn vrouw en ik hun plek in. En toen, zoiets heb ik nog nooit meegemaakt, voelde ik een arm die me gewoon wegdrukte.”

Dronken

Volgens Khloé moest Pierce Brosnan dronken zijn geweest. “Ik keek naar hem, maar hij keurde me geen blik waardig en nam gewoon zijn plek weer in”, vervolgde James zijn verhaal.

De populaire tv-host heeft dit jaar bijgetekend voor nog twee jaar The Late Late Show.