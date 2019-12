Vier islamitische militieleden gedood bij Amerikaanse aanvallen in Somalië

Bij Amerikaanse luchtaanvallen tegen de islamitische groepering al-Shabaab in Somalië zijn vier “terroristen” omgebracht. Dat meldt het Amerikaanse militaire hoofdkwartier voor Afrika (Africom). De aanvallen op twee locaties van al-Shabaab gebeurden in samenwerking met Somalische regering, stelt Africom in een mededeling.

Al-Shabaab, een groepering die aan al-Qaida gelinkt is, wil de Somalische regering omverwerpen. De groepering werd in 2011 uit de Somalische hoofdstad Mogadishu verdreven, maar voert vanuit het platteland nog vaak guerrilla-acties en zelfmoordaanslagen uit. Vermoed wordt dat er tussen de 5.000 en 9.000 strijders zijn.

“Sinds de eerste aanslagen van al-Shabaab in 2011 heeft deze groepering genadeloos honderden mensen vermoord”, verklaart de Amerikaanse generaal William Gayler, die de operaties van Africom leidt.

Twee weken geleden viel de organisatie nog een hotel in de hoofdstad aan, waar regelmatig politici, officiers en diplomaten verblijven. Er vielen toen vijf doden.

Zaterdagochtend werd nog een vrachtwagen met explosieven tot ontploffen gebracht in een drukke wijk van de Somalische hoofdstad. De ontploffing gebeurde tijdens het spitsuur aan een druk kruispunt met een checkpoint. Daarbij vielen minstens 79 doden en tientallen gewonden. Die aanslag is nog niet opgeëist.

Bron: Belga