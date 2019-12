Turkije pakt honderd vermoedelijke IS-aanhangers op bij razzia’s

Bij razzia’s in het hele land hebben de Turkse veiligheidsdiensten honderd verdachten met vermoedelijke connecties met terreurmilitie IS opgepakt. Staatsagentschap Anadolu meldt dat zeker vijftig van hen buitenlanders zijn, vooral Irakezen. De arrestaties zijn het werk van de inlichtingendiensten en de antiterreureenheden van de politie, klinkt het. Ze vonden plaats in hoofdstad Ankara en in provincies Batman, Kayseri en Adana.

Sinds een paar weken stuurt Turkije verdachten met vermoedelijke connecties met terreurorganisaties terug naar hun thuisland, ook naar België. Op 9 oktober begon Turkije in het noorden van Syrië een offensief aan de Turkse grens tegen de Koerdische militie YPG, die ze eveneens als een terreurorganisatie bestempelt.

Volgens officiële berichten zijn er daarbij 287 IS-aanhangers opgepakt, onder wie vrouwen en kinderen. De YPG heeft verschillende IS-strijders en hun aanhangers opgepakt.

Bron: Belga