Oekraïne en pro-Russische separatistien hebben 200 gevangengen uitgewisseld

De Oekraïense autoriteiten en de pro-Russissche separatisten in het oosten van Oekraïne hebben zondagochtend in het grensgebied in totaal 200 gevangengen uitgewisseld. Dat melden de machthebbers in Kiev op Facebook. Op beelden die zondagochtend vrijgegeven werden, was te zien hoe twee bussen van de separatisten toekomen op een terrein nabij Odradivka, in de door Kiev gecontroleerde zone, zo’n 10 kilometer verwijderd van de grens. Oekraïne zag 76 gevangenen terugkeren, terwijl er respectievelijk 61 en 63 gevangenen werden overgedragen aan de Oost-Oekraïense regio’s Donetsk en Loegansk.

Bron: Belga