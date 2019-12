Kindergelduitspraken Jambon – “Als je lezing houdt voor achterban ga je wel eens kort door de bocht”

Vlaams fractieleider voor N-VA Wilfried Vandaele begrijpt de uitval van Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten niet over de kindergelduitspraken van Vlaams minister-president Jan Jambon. “Iedereen weet dat je wel eens kort door de bocht gaat als je een lezing houdt voor je achterban. Ik denk dat elke politicus dat wel eens doet”, zegt hij maandag in De Ochtend op Radio 1. In een portret dat De Tijd dit weekend van hem schetste, haalt Jambon tijdens twee lezingen een verhaal aan van een familie asielzoekers die tijdens de wachttijd voor hun asielaanvraag zoveel kindergeld zou hebben verzameld, dat ze er een huis van konden kopen. Hij had het over het systeem waarbij asielzoekers met terugwerkende kracht het kindergeld krijgen van de periode waarin hun asielaanvraag liep.

De uitspraken van Jambon leidden tot hevige kritiek, zowel van de oppositiepartijen als van coalitiepartner in Vlaamse regering, Open Vld. Voorzittter Gwendolyn Rutten sprak van een “extreemrechts broodjeaapverhaal”.

Vandaele vindt die uitspraak van Rutten overdreven. Het beeld dat Jambon gebruikte werd gebruikt als een boutade aan de onderhandelingstafel. “Iedereen gebruikt wel eens iets als beeld dat moet blijven plakken. Het moet niet altijd wetenschappelijk correct zijn”, zei hij.

Volgens berekeningen van de Gezinsbond kunnen gezinnen retroactief tot vijf jaar kindergeld terugkrijgen, en kan een gezin met vijf kinderen maximaal 87.375 euro krijgen. Om aan de kostprijs voor een gemiddelde woning in ons land te komen, dat is 260.000 euro, zou een gezin asielzoekers zeker 14 kinderen moeten hebben, klonk het zondag.

Zullen de uitspraken van Rutten een invloed hebben op de werking van de Vlaamse regering? “We hebben een Vlaams regeerakkoord, laat ons eerst en vooral beginnen met de uitvoering daarvan”, zegt hij. Of paars-geel door de spanningen nu zeker dood en begraven is, wil Vandaele niet zeggen. “Dat laat ik over aan de mensen die bezig zijn met de federale onderhandelingen”, zegt hij. Hij wijst wel op een vertrouwensbreuk nadat op Vlaams niveau afspraken gemaakt werden over samenwerkingen op het federaal niveau.

bron: Belga