Aantal slachtoffers in luchtvaart fors gedaald in 2019

Ondanks de crash van een Ethiopische Boeing 737 MAX 8, is het aantal doden bij luchtvaartongevallen sterk gedaald in 2019. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Duitse onderzoeksbureau voor vliegtuigongevallen JACDEC (Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre). In 2019 zijn wereldwijd 293 mensen gestorven bij ongevallen in de burgerluchtvaart. Dat is iets minder dan de helft van het aantal slachtoffers dat in 2018 te betreuren viel (559). Het grootste ongeval van 2019 deed zich op 10 maart voor: bij de crash van een Boeing 737 MAX 8 nabij Addis Abeba kwamen 157 mensen om het leven.

Het voorbij jaar gaat daarmee de boeken in als het op twee na veiligste jaar uit de geschiedenis van de burgerluchtvaart sinds de Tweede Wereldoorlog. Alleen in 2013 en 2017 vielen er nog minder doden.

“De sterke daling van het aantal doden ten opzichte van 2018 is – met het risico om macaber te klinken – een gevolg van het aan de grond houden van de 737 MAX”, zegt Jan-Arwed Richter van JACDEC. Het langer in gebruik houden van dat type toestel zou “met grote waarschijnlijkheid” tot een nieuw ongeval hebben geleid, zegt Richter.

JACDEC registreert en analyseert al zowat dertig jaar de ongevallen en zware incidenten in de burgerluchtvaart. Daarbij wordt rekening gehouden met alle vliegtuigen van meer dan 5,7 ton of meer dan negentien zitplaatsen.

bron: Belga