VIDEO. Fietser biedt uitgedroogde koala waterfles aan

Een Instagramfilmpje van een dorstige koala die van de waterfles van een fietser lurkt is de afgelopen dagen viraal gegaan.

De koala benaderde de fietsster in de heuvels bij Adelaide, in het zuiden van het land. Het groepje fietsers trof de koala aan in het midden van de weg, vertelde de vrouw aan 7News.

Op de beelden is te zien hoe het schattige dier zich vastklampt aan de koersfiets terwijl hij grote teugen water slikt. Hij was schijnbaar uitgedroogd: “Hij kwam naar mij gewandeld, met redelijk snelle tred voor een koala. Hij klom op mijn fiets en ik bood hem mijn waterfles aan. Niemand van ons had ooit zoiets gezien”, aldus de fietsster. Daarna heeft het groepje fietsers de koala terug naar de bossen geleid aan de kant van de weg.

De ontembare bosbranden in Australië hebben in deelstaat New South Wales alleen al naar schatting aan 2.000 koala’s het leven gekost. Miljoenen hectaren bos zijn in de as gelegd. Volgens de Australia Koala Foundation leven er vandaag tussen de 43.000 en 100.000 koala’s in Australië.