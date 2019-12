Huh? Jezus zag er blijkbaar anders uit dan we altijd gedacht hebben (foto)

Eeuwenlang werd Jezus afgebeeld zoals we hem kennen, maar volgens een professor moet de zoon van God er toch behoorlijk anders uitgezien hebben. Ze toont daarbij een foto die het dichtst in de buurt komt.

Wie aan Jezus denkt, ziet voor zich meteen een blanke, magere man met blauwe ogen, lang donker haar en een baard. Zo ziet hij er eveneens uit in zowat elke film die over hem gaat. Volgens Joan Taylor, geschiedschrijfster en professor aan King’s College London, zag de centrale figuur in het christendom er echter helemaal anders uit.

Donkere huidskleur

Zo zou Jezus korter haar, een donkere huid en een kortere baard gehad hebben. Bovendien zou hij eenvoudiger gekleed door het leven gegaan zijn, in tegenstelling tot de kleurrijke outfits die hij vaak op schilderijen draagt.

Volgens Taylor komt onderstaande foto het dichtst in de buurt van hoe hij er werkelijk uitzag:

Gebaseerd op fantasie

De 61-jarige Britse geschiedkundige legt in een artikel voor American Schools of Oriental Research uit dat ons beeld van Jezus gebaseerd is op hoe mensen zich Jezus vroeger inbeeldden, maar dat dat niets zegt over hoe hij er werkelijk uitzag. “Ons beeld van Jezus is voor het grootste deel gebaseerd op Byzantijnse afbeeldingen van Jezus. Die afbeeldingen waren op hun beurt gebaseerd op een Grieks-Romeinse godheid, zoals het standbeeld van de Griekse oppergod Zeus in Olympia.