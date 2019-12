Zoon opgepakt na gewelddadig overlijden van bejaarde vrouw in Ternat

Een bejaarde vrouw is zondag dood aangetroffen in haar woning in Ternat. Ze was met geweld om het leven gebracht. Haar 51-jarige zoon werd aangehouden. Het parket van Halle-Vilvoorde heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor oudermoord. De hulpdiensten kregen om 1.15 uur een oproep van de zoon en troffen in de woning in de Keizerstraat in het Vlaams-Brabantse Ternat het levenloze lichaam van Yvonne De Rijck aan. Het parket stuurde een wetsdokter ter plaatse. Die stelde vast dat het 89-jarige slachtoffer diverse verwondingen had opgelopen. Een autopsie, gepland voor morgen/maandag, zal daarover meer duidelijkheid moeten verschaffen.

Het parket sluit een natuurlijk of accidenteel overlijden uit. Al snel kwam de zoon in beeld als verdachte. De 51-jarige man, die samenwoonde met zijn moeder, was even voor zijn telefoontje naar de hulpdiensten thuisgekomen en stelt dat hij haar dood aantrof.

Die versie kwam blijkbaar ongeloofwaardig over. De zoon werd opgepakt en zondag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Over het mogelijke motief en de omstandigheden waarin de bejaarde vrouw om het leven kwam, tasten de speurders nog in het duister.

bron: Belga