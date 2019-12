Politie bevestigt dat alle zeven inzittenden omkwamen bij helikoptercrash in Hawaï

Bij de helikoptercrash voor de kust van Hawaï zijn alle zeven inzittenden om het leven komen. De lichamen van zes mensen zijn geborgen, maar er is geen hoop om het laatste slachtoffer te vinden, verklaarde de politie zaterdag. Drie van de slachtoffers konden al geïdentificeerd worden. Het gaat om de piloot en een Amerikaanse moeder en dochter, de 13-jarige Jocelyn Gannon en 47-jarige Amy Gannon. De andere slachtoffers zouden een familie van vier zijn met twee kinderen uit Zwitserland.

Het toestel was vertrokken voor een tocht over het eiland Kauai, in het noordwesten van de archipel. De eigenaar sloeg donderdagavond alarm toen de helikopter niet terugkeerde.

Het wrak werd vrijdag gevonden in een bergachtig en moeilijk toegankelijk gebied op Kauai. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.

