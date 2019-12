Jeroen Devroe onverwacht beste Belg in WB dressuur

Jeroen Devroe is op de Wereldbekerwedstrijd dressuur van Mechelen als beste Belg geëindigd met een negende plaats. Met het 12-jarig Belgisch Warmbloed Paard (BWP) Hyrano kwam hij uit op een persoonlijk record van 75.705 procent. Elfvoudig Belgisch kampioen Jeroen Devroe was bijzonder tevreden dat hij met zijn hengst Hyrano ruim boven de 75 procent uitkwam. “Vergeet niet dat het voor Hyrano de eerste keer was dat hij op dit niveau een proef moest lopen. Het is abnormaal dat hij zo een sterke proef liep. Maar het bevestigt wel dat hij bijzonder getalenteerd is. Op termijn moet hij bekwaam zijn om boven de 80 procent uit te komen.” Belgisch kampioene Laurence Roos gaf dan weer op.

De zege in de Wereldbekerwedstrijd was voor de Nederlandse Emmelie Scholtens en Desperado N.O.P met een persoonlijk record van 85.075 procent. Ook de Portugese Maria Caetano reed met Coroado een persoonlijk record van 80.940 procent; goed voor de tweede plaats. De Spanjaard Juan Matute Guimon maakte met Quantico de top drie volledig met een PR van 80.510 procent.

bron: Belga